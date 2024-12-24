«Рубин» выставил на трансфер Фамейе, Ломовицкого, Ашурматова, Рахмоналиева и хочет подписать центрального защитника (Иван Карпов)

Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Также казанцы готовы расстаться с четырьмя игроками: с форвардом Джоэлом Фамейе, с защитником Рустамом Ашурматовым и с двумя хавбеками – с Александром Ломовицким и Умарали Рахмоналиевым.