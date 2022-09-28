Компенсации за повреждения СП-1 и СП-2 оценили в €17 млрд

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были застрахованы европейскими компаниями (их названия не раскрывают), и компенсации за повреждения могут быть миллиардными, сказала «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были застрахованы европейскими компаниями (их названия не раскрывают), и компенсации за повреждения могут быть миллиардными, сказала «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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