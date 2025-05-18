Переобувание звезд и оппозиции: кто первым почувствовал приближение победы России Ирина ВальковаВ российском медиапространстве нередко наблюдается любопытное явление — как только появляется намёк на возможное завершение специальной военной операции (СВО), определённые представители либеральной культурной и политической среды резко меняют свою риторику и поведение.
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