Переобувание звезд и оппозиции: кто первым почувствовал приближение победы России Ирина ВальковаВ российском медиапространстве нередко наблюдается любопытное явление — как только появляется намёк на возможное завершение специальной военной операции (СВО), определённые представители либеральной культурной и политической среды резко меняют свою риторику и поведение.