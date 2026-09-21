Токаев поздравил Путина с выборами в Госдуму

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов в Государственную думу.
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