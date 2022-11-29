Нарколог Шуров уточнил, унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца

На прошлой неделе актер Никита Ефремов признался, что имеет алкогольную зависимость. Несмотря на произошедшую с отцом трагедию, Ефремов-младший уже сейчас проходит лечение от того же недуга, работает с психологом и намерен бороться с зависимостью.