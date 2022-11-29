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Нарколог Шуров уточнил, унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца

Нарколог Шуров уточнил, унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца

На прошлой неделе актер Никита Ефремов признался, что имеет алкогольную зависимость. Несмотря на произошедшую с отцом трагедию, Ефремов-младший уже сейчас проходит лечение от того же недуга, работает с психологом и намерен бороться с зависимостью.

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