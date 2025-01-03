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Магнитные бури на выходные 4 и 5 января 2025 года: что ожидать?

Магнитные бури на выходные 4 и 5 января 2025 года: что ожидать?

Магнитные бури на выходные 4 и 5 января 2025 года: что ожидать? Ирина ВальковаНачало января всегда вызывает особое внимание не только у людей, ожидающих новогодние праздники, но и у тех, кто следит за изменениями в солнечной активности.

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