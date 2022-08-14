Выгребут все русские, независимо, за Путина они или против – Арестович

Все россияне виновны в том, что президент РФ Владимир Путин столько лет находится у власти. Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Все россияне виновны в том, что президент РФ Владимир Путин столько лет находится у власти. Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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