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Выгребут все русские, независимо, за Путина они или против – Арестович

Выгребут все русские, независимо, за Путина они или против – Арестович

Все россияне виновны в том, что президент РФ Владимир Путин столько лет находится у власти. Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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