Комитет парламента Украины поддержал отставку Свириденко с поста премьера

Глава киевского режима затеял очередную пертурбацию в высших эшелонах власти. Вчера премьер-министр Украины Юлия Свириденко направила в Верховную раду заявление с просьбой принять ее добровольную отставку.
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