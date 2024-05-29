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Китаец воскрес после смерти на СВО

Китаец воскрес после смерти на СВО

По заверениям священника, чудо стало возможно благодаря крымскому Святителю Луке. Клирик Русской православной церкви протоиерей Артемий Владимиров рассказал в эфире православного канала, о поразившем его видео, связанным со специальной военной операцией, которые пересылает ему жена: «Посмотрел ролик про некого китайца, который участвовал на СВО, получил пулю в живот, разворотившую все его внутренности.

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