Столько не живут: на Украине обсуждают снижение верхней планки возраста для мобилизации до 55 лет Украинские власти рассматривают вопрос снижения возраста мобилизации с 60 до 55 лет.
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Столько не живут: на Украине обсуждают снижение верхней планки возраста для мобилизации до 55 лет Украинские власти рассматривают вопрос снижения возраста мобилизации с 60 до 55 лет.
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