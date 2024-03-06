Коллективный гитлер пытается победить Россию, угрожая мгновенным обезоруживающим ударом. Надо верить

vesty24.ru: США донесли Путину, что он виноват по 4 пунктам и пригрозили картой ударовВ каком же отчаянии пребывает гегемон, если вынужден публиковать в открытом доступе планы масштабного нападения на Россию? Победоносная война, расписанная на 280 страницах доклада Общевойскового центра армии США, призвана убедить весь мир, что Америка таки может сделать это.
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