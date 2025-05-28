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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

В Курской области пошел под суд виновник ДТП, в котором курянин стал инвалидом

В Курской области пошел под суд виновник ДТП, в котором курянин стал инвалидом

В ОПСС региона рассказали, что 18 мая 2024 года Сергей Амелин, двигаясь на машине, при выезде со второстепенной дороги в селе Любимовка на главную не предоставил преимущество машине, из-за чего столкнулся с ней.

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