Азербайджанский русофоб мечтает, чтобы Путин «не выпрыгивал из штанов»

Русофоб, депутат азербайджанского парламента Расим Мусабеков считает, что «серьезное давление», которое Украина при помощи ЕС оказывает на Россию, заставит президента РФ Владимира Путина «самоустраниться».
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