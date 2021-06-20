Этот парень вышел из 12 летней комы и то что он рассказал поразило

«В течение многих лет я был не человеком, а призраком. Я слышал и видел все. Но все происходило так, как будто меня не существовало» – так рассказывал о себе человек, который находился в коме 12 лет.
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