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Этот парень вышел из 12 летней комы и то что он рассказал поразило

Этот парень вышел из 12 летней комы и то что он рассказал поразило

«В течение многих лет я был не человеком, а призраком. Я слышал и видел все. Но все происходило так, как будто меня не существовало» – так рассказывал о себе человек, который находился в коме 12 лет.

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Юрий Гаврилов
Таки что с ним было,что за болезнь?
Наталия Кузнецова (Мунштукова)
Вот это да!!!

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