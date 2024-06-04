Ут күршеләребез белән бик дус без. Әниләре вафат иде. Йортка җәй көне кызлары гына кайтып йөри иде инде.
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Ут күршеләребез белән бик дус без. Әниләре вафат иде. Йортка җәй көне кызлары гына кайтып йөри иде инде.