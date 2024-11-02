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Царьград

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Миллионы за "красивые глаза"? Источник назвал гонорары знаменитостей за появление на публике

Миллионы за "красивые глаза"? Источник назвал гонорары знаменитостей за появление на публике

Миллионы за "красивые глаза"? Источник назвал гонорары знаменитостей за появление на публике - сведения от продюсеров эстрады, ТВ и киноиндустрии.

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