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Царьград

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Пленный ВСУ раскрыл тайну: Западные инструкторы сами обучались у боевиков

Пленный ВСУ раскрыл тайну: Западные инструкторы сами обучались у боевиков

Выяснилось, что прибывшие с Запада инструкторы сами учились у боевиков ВСУ.Украинским солдатам приходилось самим обучать западных инструкторов, несмотря на то, что всё должно было быть с точность да наоборот.

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