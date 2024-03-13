MicroStrategy хочет привлечь еще $500 млн. для покупки BTC

Согласно пресс-релизу, компания MicroStrategy подала заявку на привлечение $500 млн. в виде конвертируемого долгового предложения с намерением использовать полученные средства для покупки большего количества BTC.
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