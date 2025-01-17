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Китайская компания Cambricon получает первую прибыль на фоне резкого роста спроса на процессоры искусственного интеллекта

Китайская компания Cambricon получает первую прибыль на фоне резкого роста спроса на процессоры искусственного интеллекта

Согласно недавно предложенным США правилам экспорта передовых процессоров для искусственного интеллекта, только организации в США и 18 странах-союзниках смогут получать передовое оборудование для ИИ без каких-либо ограничений.

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