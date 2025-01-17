Китайская компания Cambricon получает первую прибыль на фоне резкого роста спроса на процессоры искусственного интеллекта

Согласно недавно предложенным США правилам экспорта передовых процессоров для искусственного интеллекта, только организации в США и 18 странах-союзниках смогут получать передовое оборудование для ИИ без каких-либо ограничений.
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