«Я так похудела», — уставшая от скитаний Литвинова вернулась в Россию

Рената Литвинова покинула Россию с началом уже известной каждому политической истории. Насколько известно прессе, все время она проживала и проводила время со своей близкой подругой Земфирой*, однако, девушки поссорились и теперь актриса за рубежом наедине с собой.
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