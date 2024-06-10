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Опубликован пятиминутный геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle

Опубликован пятиминутный геймплейный трейлер Indiana Jones and the Great Circle

Экспертное сообщество MachineGames и Bethesda представило новый приключенческий экшен под названием "Индиана Джонс и Большой круг", который будет доступен на платформах Xbox Series X/S и через сервисы PC и Xbox Game Pass.

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