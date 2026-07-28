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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кукурелья сделал тату с лицом де ла Фуэнте. Защитник Испании пообещал набить портрет тренера в случае победы на ЧМ

Защитник «Реала» и сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с лицом главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте.

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