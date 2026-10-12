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Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ

Александр Овечкин обновил снайперский рекорд НХЛ

Российский хоккеист и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил свою первую шайбу в новом сезоне-2026/27, обновив собственный исторический снайперский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ до 930 голов.

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