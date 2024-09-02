Нэнси Кунард — муза художников и икона стиля начала 20 века

Каждая эпоха задает свои стандарты женского счастья. В начале прошлого века идеальным вариантом для юной аристократки считался успешный дебют в высшем обществе, удачное замужество и размеренная жизнь богатой бездельницы.
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