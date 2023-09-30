Больше 70% россиян считают экономной покупку товаров на маркетплейсах

Опрос маркетингового агентства «Сервизория» на тему «Идеальная доставка: как покупателю пройти тернистый путь и не потерять веру в маркетплейс» показал, что россияне считают, что делать покупки на маркетплейсах выгоднее, чем в офлайн-магазинах.