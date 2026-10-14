Garmin представила серию премиальных смарт-часов MARQ Gen 3 с ЭКГ и 128 ГБ памяти

В устройства встроены динамик, микрофон, светодиодный фонарик, модуль NFC для бесконтактной оплаты и LTE-модем с поддержкой спутниковой связи Garmin inReach, позволяющей отправлять сообщения, передавать геопозицию и подавать сигналы SOS без использования смартфона.