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Регионы России

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Garmin представила серию премиальных смарт-часов MARQ Gen 3 с ЭКГ и 128 ГБ памяти

Garmin представила серию премиальных смарт-часов MARQ Gen 3 с ЭКГ и 128 ГБ памяти

В устройства встроены динамик, микрофон, светодиодный фонарик, модуль NFC для бесконтактной оплаты и LTE-модем с поддержкой спутниковой связи Garmin inReach, позволяющей отправлять сообщения, передавать геопозицию и подавать сигналы SOS без использования смартфона.

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