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Удар по Киеву: ВС РФ уничтожили предприятия ВПК и логистики противника

Удар по Киеву: ВС РФ уничтожили предприятия ВПК и логистики противника

Ночью на 1 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли мощный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.

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