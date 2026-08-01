Удар по Киеву: ВС РФ уничтожили предприятия ВПК и логистики противника

Ночью на 1 августа Вооружённые силы Российской Федерации нанесли мощный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и Киевской области.