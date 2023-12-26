Захарова уверена, что в следующем году США будут поддерживать российско-украинский конфликт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 26 декабря, заявила, что США в следующем году будут поддерживать российско-украинский конфликт любыми методами, – сообщает радио «Комсомольская правда».
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