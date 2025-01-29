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РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ: ЭКСПЕРТЫ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО МЕНЮ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ: ЭКСПЕРТЫ РАСКРЫЛИ СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО МЕНЮ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Бум! Мир детского питания перевернулся с ног на голову. Словно метеорит, ворвались новые исследования в привычный уклад родительских представлений о том, как кормить маленьких непосед.

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