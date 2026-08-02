Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Магадане член Общественного совета при УМВД региона Виктор Вихлянцев провел для школьников мастер-класс по косторезному мастерству

В Магаданской области продолжается акция «Каникулы с Общественным советом». Заслуженный художник России член Общественного совета при УМВД региона Виктор Вихлянцев пригласил в свою мастерскую воспитанников санатория «Мир», где им представилась уникальная возможность понаблюдать за кропотливой ручной работой талантливого костореза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии