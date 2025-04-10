«Ъ»: в России готовятся к внедрению новой системы оплаты труда бюджетников

Правительство РФ к маю 2025 года собирается запустить пилотный проект, в рамках которого в отдельных регионах будет тестироваться новая система оплаты труда работников бюджетной сферы, сообщил «Коммерсантъ».
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