Matthias Bein/TASS Для жителей Подмосковья нет серьезной угрозы от медведей. Об этом 17 октября заявил начальник управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Жили там же, где ...
- МГ WP: Трамп призвал...
- ХЛ В США задержали б...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым