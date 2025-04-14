Российская прыгунья в длину Полина Эскина будет выступать за Израиль

Об этом сообщила бывший личный тренер спортсменки Мария Козловская. Эскиной 21 год, последний раз она выступала на российских стартах в 2021 году – на юниорском первенстве страны в Уфе заняла девятое место в тройном прыжке и 11-е в прыжках в длину.
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