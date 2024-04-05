«Угон Миг-21»: как «Моссад» украл новейший советский истребитель

В Израиле никогда не делали ставку исключительно на военную мощь. Ситуация в таком неспокойном регионе как Ближний Восток не раз кардинально менялось благодаря успешно проведённым израильской разведкой «Моссад» операциям.
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