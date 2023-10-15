Седельный тягач ЗИЛ? Да, был и такой! (видео)

Семейство ЗИЛ-133 запомнилось не так, как каноничный ЗИЛ-130, его породивший. Однако знатоки могут назвать и пожарные машины, и автокраны, и многие другие трехосные модификации с повышенной грузоподъемностью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии