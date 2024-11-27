ВСУ насильно мобилизовали 53-летнего глухого

Украинский военнопленный Василий Машико, 53-летний мужчина, рассказал РИА Новости о том, как был насильно мобилизован в армию на должность заместителя командира штурмового взвода, несмотря на наличие третьей стадии глухоты.
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