Intel выделяет свой бизнес по производству чипов в отдельную организацию

Компания Intel объявила о планах по выделению своего бизнеса по производству микросхем и созданию Intel Foundry, которая станет независимой дочерней компанией, в рамках усилий по изменению стратегии развития.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии