ВСУ, ожидая наступление, ВС РФ усиливают оборону на севере

В настоящее время украинские военные всеми силами готовятся к глухой обороне в Черниговской и Сумской областях, строят там земляные укрепления, ставят бетонные надолбы против танков и создают минные поля, сообщает Telegram-канал “Иди и смотри”.
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