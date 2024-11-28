Zcash вырос на 12% за 24 часа

Криптовалюта Zcash демонстрирует впечатляющий рост, увеличившись в цене на 12% за последние 24 часа. Тренд подтверждается увеличением объема торгов и открытых позиций, что указывает на рост интереса к монете со стороны инвесторов Технические индикаторы - RSI и MACD, указывают на сильный контроль быков и потенциал для дальнейшего роста.