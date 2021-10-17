В Санкт-Петербурге прошли мероприятия в память о Герое России Евгении Зиничеве

17 октября со дня трагической гибели главы МЧС России Евгения Зиничева - 40 дней. По православной традиции родные и близкие собрались сегодня на его могиле на Северном кладбище Санкт-Петербурга.
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