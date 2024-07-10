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Царьград

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Жители регионов России сняли на небе свечение от ракеты Ariane

Жители регионов России сняли на небе свечение от ракеты Ariane

Жители ряда регионов России заметили на небе яркий объект, которым оказалась ракета-носитель Ariane 6.

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