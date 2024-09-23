На пожилую учительницу в темном переулке нападает грабитель:— Отдавай кошелек.— Денег нет.— Тогда отдавай часы.
Кто-то нагло врет
Комментарии
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Валерий Каулин
Успокоил. Или уконтропупил? Кому как! Ушёл из ВУЗа ещё в 1985 году. Первое - решил, что если останусь, умру, как специалист. Второе - как знал, что начнут реформировать. А не дай Б-г жить во времена реформ, особенно, когда эти реформы ради реформ. Начните с министров. Они никчёмные, неспособные ни на что. Это даже на изображениях видно. Их назначали для того, чтобы дыру заткнуть. Всё равно, кем! Вот и результат! В ВУЗе, в котором я работал, бардак начался тогда, когда ректора выбирали. Вышел один проходимец в свитерочке и джинсиках, ну и студенты за него и проголосовали! А голоса преподов на их фоне потерялись! Первый опыт неудачного реформирования!
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5 час.
ГМ
Георгий Михалев
Не надо нам рассказывать про недостаток управленцев. Система должна работать за счет правильной конструкции, в нашем случае структуры управления, законов, финансирования. А от менеджеров может зависеть эффективнее или менее эффективнее работает механизм. А у нас пытаются все перенести на инициативу снизу, не имея ни финансирования, ни законов, ни структуры. Потому всегда будет балаган.
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5 час.
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