Кто-то нагло врет

Валерий Каулин

Успокоил. Или уконтропупил? Кому как! Ушёл из ВУЗа ещё в 1985 году. Первое - решил, что если останусь, умру, как специалист. Второе - как знал, что начнут реформировать. А не дай Б-г жить во времена реформ, особенно, когда эти реформы ради реформ. Начните с министров. Они никчёмные, неспособные ни на что. Это даже на изображениях видно. Их назначали для того, чтобы дыру заткнуть. Всё равно, кем! Вот и результат! В ВУЗе, в котором я работал, бардак начался тогда, когда ректора выбирали. Вышел один проходимец в свитерочке и джинсиках, ну и студенты за него и проголосовали! А голоса преподов на их фоне потерялись! Первый опыт неудачного реформирования!