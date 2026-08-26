Удар по грузовику в Луганске ВСУ нанесли БПЛА, купленным фондом Притулы

Дрон целенаправленно атаковал грузовик, который перевозил материалы для медучреждения.В Луганске во вторник вечером беспилотник ВСУ атаковал гражданский грузовик, который доставлял сантехнику и стройматериалы для местной больницы.
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