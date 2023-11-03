В домах на Новопесчаной и 3-й Песчаной отключат воду

Сегодня, 3 ноября, состоится плановое отключение воды, сообщил ГБУ «Жилищник района Сокол».По словам представителя управляющей компании жителям будет недоступна горячее водоснабжение по адресу: улица Новопесчаная, дом №23, корпус 1-7 в период с 9:00 до 12:00.