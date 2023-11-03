Сокол
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сокол

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

В домах на Новопесчаной и 3-й Песчаной отключат воду

Сегодня, 3 ноября, состоится плановое отключение воды, сообщил ГБУ «Жилищник района Сокол».По словам представителя управляющей компании жителям будет недоступна горячее водоснабжение по адресу: улица Новопесчаная, дом №23, корпус 1-7 в период с 9:00 до 12:00.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх