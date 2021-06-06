Новобранцы спортроты ЦСКА, г. Самара приняли Военную присягу

Ни начавшийся дождь, ни порывы ветра – ничто не омрачило этот знаменательный день. Каждый новобранец выполнил весь положенный ритуал: зачитал текст присяги, поставил свою подпись, принял поздравления.
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