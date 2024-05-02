Собянин поздравил Валерия Гергиева с 71-летием

Мэр столицы Сергей Собянин поздравил народного артиста России Валерия Гергиева с 71-летием. По словам Сергея Собянина, Валерий Гергиев является знаковой фигурой для искусства России и одним из главных ее популяризаторов как в России, так и за рубежом.