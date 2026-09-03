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Царьград

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Трутнев раскритиковал отсутствие приморского балета на ВЭФ-2026

Трутнев раскритиковал отсутствие приморского балета на ВЭФ-2026

На Восточном экономическом форуме 2026 года, проходящем 1-4 сентября во Владивостоке, Юрий Трутнев выразил недовольство отсутствием премьерного выступления приморского балета из-за их гастролей, назвав это слабым оправданием.

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