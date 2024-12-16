Самый надежный спортивный автомобиль в мире делает Mazda

Mazda обладает обширной линейкой моделей и практически все из них славятся своей надежностью. Более того, в этом списке есть одно спортивное авто, которое считается не просто крепким, а самым крепким в мире.
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