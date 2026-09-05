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Пронедра

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Массовое отравление русских туристов в пятизвёздочном отеле Турции, что известно

Массовое отравление русских туристов в пятизвёздочном отеле Турции, что известно

Путёвка в пятизвёздочный турецкий отель для группы российских туристов обернулась не долгожданным отдыхом у моря, а визитами к врачам, капельницами и борьбой с сильным недомоганием.

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