Массовое отравление русских туристов в пятизвёздочном отеле Турции, что известно

Путёвка в пятизвёздочный турецкий отель для группы российских туристов обернулась не долгожданным отдыхом у моря, а визитами к врачам, капельницами и борьбой с сильным недомоганием.
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