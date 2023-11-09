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Журналист ESPN Вышински предположил, что Овечкин забросит менее 30 шайб

Журналист ESPN Вышински предположил, что Овечкин забросит менее 30 шайб

Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросит менее 30 шайб.

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