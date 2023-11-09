Журналист ESPN Вышински предположил, что Овечкин забросит менее 30 шайб

Журналист ESPN Грег Вышински заявил, что в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросит менее 30 шайб.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии